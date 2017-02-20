Украина

Федерация футбола Украины 22 февраля на очередном заседании Контрольно-дисциплинарного комитета рассмотрит дело об участие бывших футболистов луганской Зари в матчах с фиксированными результатами.

Как информирует официальный сайт ФФУ, на заседание приглашены 12 бывших футболистов молодежного состава Зари.

Речь идет об Игоре Калинине, Владиславе Федоренко, Денисе Шапочке, Иване Волике, Валентине Великом, Максиме Слюсаре, Владиславе Филинкове, Павле Смирнове, Сергее Романове, Александре Солдатенко, Егоре Скворцове и Алексей Оленченко.

Напомним, что Заря еще в 2015 года расторгла контракты с вышеперечисленными футболистами, так как было доказано, что они принимали участие в договорных матчах.