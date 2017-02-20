Украина

Экс-полузащитник Динамо Олег Гусев рассказал о своей карьере и прощании с киевским клубом.

"Я сам не ищу клуб, за меня ищут специально обученные люди. У меня есть агент, его все знают — Вадим Шаблий. Мы с ним периодически общаемся. Пока конкретики нет и мы ждем более оптимальный вариант. Приоритет сейчас такой – я хочу уехать в страну, где будет комфортно в первую очередь моей семье. От этого и отталкиваюсь", — заявил Олег Гусев в интервью программе Дубль W на Радио Вести.

"Кроме Динамо, я не представлю другую украинскую команду, за которую мог бы выступать"

"С Суркисом расстались нормально. Он мне позвонил, поговорил на разные темы. Я поблагодарил его, он меня. Он объяснил ситуацию, я постарался его понять. У меня с ним сложились хорошие отношения. Я пожелал удачи клубу, мне пожелали удачи в поисках нового клуба. Сказали, что для меня всегда двери открыты"

"Прощальный матч? У нас они в стране не популярны", — добавил Олег Гусев.

Олег Гусев играл за киевское Динамо с 2003 года. На его счету 438 матчей во всех турнирах и 96 голов.