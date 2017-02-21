Экс-защитник Александрии Александр Матвеев не прошел просмотр в полтавской Ворскле.
АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВ, FCO.COM.UA
21 февраля 2017, 11:50
В середине января стало известно, что Александрия разорвала контракт с защитником Александром Матвеевым.
После этого 27-летний игрок отправился на сборы с полтавской Ворсклой, где он находился на просмотре.
Вчера команда Сачко вернулась в Украину. Как информирует официальный сайт клуба, Матвеев покинул расположение Ворсклы.
Таким образом, можно сделать вывод, что игрок не приглянулся тренерскому штабу Ворсклы.