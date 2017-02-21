Украина

Завтра состоится открытие клубного магазина Шахтера и Металлиста на ул. Плехановской, 76 (станция метро "Спортивная").

Шахтер принял решение все матчи плей-офф Лиги Европы в нынешнем сезоне проводить в Харькове. 23 февраля Горняки сыграют тут с Сельтой и в случае прохода испанцев будут принимать в Первой столице и других соперников. Кроме того, Шахтер планирует проводить в Харькове и матчи чемпионата Украины.

Официальный сайт Горняков сообщает об открытии клубного магазина в Харькове, в котором будет продаваться и атрибутика Металлиста.

Клубный магазин на ОСК Металлист (ул. Плехановская, 65; станция метро Спортивная) будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00 без перерыва и выходных. В дни матчей время работы будет продлено на один час после финального свистка.



Болельщики смогут приобрести игровую (домашнюю и выездную) и тренировочную форму Шахтера, товары из регулярной коллекции Nike, продукцию FCSD, обувь, мячи, экипировку, шарфы, бейсболки, сувениры и многое другое.



22 февраля в 15:00 в клубном Fan Shop состоится автограф-сессия с легендой Шахтера, экс-игроком Металлиста и экс-капитаном сборной Украины Вячеславом Шевчуком.



Кроме того, специально к открытию магазина приурочена акция. Болельщикам, которые приобретут товары на сумму от 50 гривен, будет предложено на выбор:



- 2 билета на матч Шахтер — Сельта со скидкой 50% (по 50 гривен);

- 2 билета на матч Шахтер — Ворскла по специальной цене (в центральные сектора по 10 гривен).