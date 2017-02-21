Черноморец подписал контракты с новыми футболистами. Состав Моряков пополнили: голкипер Сергей Смородин, защитник Ризван Аблитаров, полузащитники Артур Карноза и Александр Машнин.

Также молодежный состав Черноморца пополнился вратарем СДЮШОР нашего клуба Яном Ковалем и форвардом Александром Студиникиным из Звезды (Кропивницкий).

Детали соглашений пока не сообщаются.