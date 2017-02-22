Украина

Накануне матча против Зари голкипер Динамо Артур Рудько рассказал о подготовке команды.

25 февраля Динамо проведет первый поединок после зимнего перерыва в чемпионате Украины в Запорожье против Зари (начало матча в 14:00).

"По возвращении из Испании нам дали один выходной, а уже на следующий день команда собралась на базе и провела первую тренировку", — сказал Артур Рудько.

"Все соскучились по официальным матчам, — отметил голкипер. — Да, на сборах у нас было много игр, но разница в статусе между контрольными поединкам и официальными существует. Все настраиваются очень ответственно, понимая, что будет тяжело, особенно с таким сильным соперником, как Заря. Но вне зависимости от оппонента нам нужно набирать максимальное количество очков и пытаться догнать Шахтер".