Защитник Артур Пилявский будет выступать за Зарю на правах аренды сроком на один год.
Андрей Пилявский, sport.ua
22 февраля 2017, 14:20
Как сообщает пресс-служба ФК Заря, на тренировочный сбор, который команда проводит в Турции, прибыл защитник Андрей Пилявский.
Андрей, права на которого принадлежат Рубину, арендован Зарей сроком на год и будет выступать под 99-м номером.
Пилявский уже играл в луганском коллективе в сезоне-2014/2015. Футболист провел 32 матча в чемпионате Украины и по 4 игры в национальном Кубке и Лиге Европы.