Украина

Защитник Артур Пилявский будет выступать за Зарю на правах аренды сроком на один год.

Как сообщает пресс-служба ФК Заря, на тренировочный сбор, который команда проводит в Турции, прибыл защитник Андрей Пилявский.

Андрей, права на которого принадлежат Рубину, арендован Зарей сроком на год и будет выступать под 99-м номером.

Пилявский уже играл в луганском коллективе в сезоне-2014/2015. Футболист провел 32 матча в чемпионате Украины и по 4 игры в национальном Кубке и Лиге Европы.