Украина

Главный Зари Юрий Вернидуб прокомментировал аренду форварда Филиппа Будкоского в Анжи.

"Почему Будковский уехал в Россию? У нас все было хорошо, поэтому я могу сказать, что из-за финансовых условий. Думаю, в России втрое лучше платят, чем у нас. Мы не сможем обеспечить такие финансы, Заря — не настолько богатый клуб", — заявил Вернидуб.

"Если бы Будковский хотел вернуться, следовало позвонить главному тренеру, генеральному директору. Скажи он, что готов играть на тех же условиях, — я был бы только рад"

"Когда Будковский уходил, я первым сказал ему, что это ошибка. Остался, доиграл бы в Лиге Европы. Всего-то 5-6 месяцев. Сейчас было бы гораздо больше предложений. Я понимаю футболистов, которым хочется заработать за свою недолгую футбольную жизнь, но тот же Караваев терпел", — добавил тренер Зари.

Анжи арендовал Будковского до конца текущего сезона. Украинский нападающий рассказал о причинах своего перезда в Россию.

В первой части сезона за клуб из Махачкалы Будковский забил 5 голов в 19-ти матчах.