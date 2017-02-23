Украина

Профессиональная футбольная лига Украины обратилась к футбольным клубам с официальным письмом.

Одной из самых серьезных проблем, с которой столкнулся современный футбол, являются договорные матчи. К сожалению, не обошла эта беда стороной и украинский футбол, и скандалы, связанные с "фиксированными результатами", стали возникать все чаще.

В связи с этим Профессиональная футбольная лига Украины обратилась с официальным письмом к руководителям и собственникам футбольных клубов. Письмо публикуется языком оригинала.

Шановні власники та керівники футбольних клубів!

Звернутися до вас із цим листом спонукала серйозність небезпеки, перед якою опинився вітчизняний футбол. Йдеться про договірні матчі — хворобу, яка за останні п’ять років вразила усі без винятку Чемпіонати України. Розуміючи, чим загрожують футболу матчі, результати в яких визначаються нечесною боротьбою на футбольному полі, а ще — до їх початку, вважаємо боротьбу із корупцією та договірними матчами одним із головних пріоритетів у своїй роботі.

Багато що зроблено і робиться у цьому напрямку, проте, як свідчать результати роботи Комітету з етики та чесної гри, а також Служби внутрішніх розслідувань ФФУ у напрямку боротьби із корупцією та договірними матчами, на сьогоднішній день значна кількість клубів потерпають від діяльності організованої злочинності та шахраїв-одинаків, які, використовуючи колишніх та чинних футболістів, тренерів та арбітрів, впливають на результати матчів вітчизняних чемпіонатів із футболу з метою отримання незаконних прибутків від ставок у букмекерських конторах. Зазначене завдає невиправної шкоди футболу, безпосереднім учасникам футбольного дійства, уболівальникам та чесним гравцям на тоталізаторі.

На сьогодні боротьба з договірними матчами здійснюється силами Національної поліції України, Генеральної прокуратури України та ФФУ, зокрема, уповноваженими на це Комітетом з етики і чесної гри та Службою внутрішніх розслідувань.

Зважаючи на масштабність проблеми, та розуміючи необхідність в об'єднанні зусиль для її подолання, закликаємо вас активно підключитися до процесу боротьби з договірними матчами з метою викорінення зазначеного явища з нашого футболу.