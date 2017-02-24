Украина

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поведал о желании тесно сотрудничать с клубами.

"Сейчас наша цель — наладить эффективное сотрудничество с клубами, в которых готовятся кандидаты в сборную команду", — приводит слова Шевченко официальный сайт ФФУ.

"Календарь матчей всегда имеет гибкую основу, он зависит от результатов еврокубков, участия клубов в национальном кубке, погоды и прочего. Мы хотим, чтобы интересы национальной сборной тоже учитывались в календаре".

"Это и даты для проведения собрания, и возможность корректировки дат туров, в зависимости от конкретных ситуаций. Эти решения должны быть коллективными, ведь и клубы и сборная — партнеры и участники одного футбольного процесса".

"Очень приятно видеть, что абсолютное большинство команд готовы пойти навстречу, готовы к конструктивному диалогу. В ближайшие дни мы сформируем предложение по корректировке дат игр 22 тура Премьер-лиги".

Напомним, что ранее Андрей Шевченко призывал тренеров команды УПЛ пойти навстречу сборной и перенести 22-й тур УПЛ, чтобы у сине-желтых было больше времени на подготовку к важнейшему матчу против сборной Хорватии в рамках отбора к чемпионату мира.