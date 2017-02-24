Украина

Форвард Динамо Александр Гладкий сменил игровой номер.

Гладкий пополнил ряды Динамо на правах свободного агента минувшим летом. Ранее он защищал цвета донецкого Шахтера.

В новой команде Александру пока что не удается завоевать место в стартовом составе, а в СМИ ходит все больше слухов о возможном уходе игрока из Динамо

Вчера сообщалось, что тренерский штаб киевской команды принял решение перевести 29-летнего нападающего в дублирующую команду. Отмечалось, что таким образом Динамо пытается вынудить футболиста покинуть Киев.

Сегодня же стало известно, что Гладкий лишился седьмого номера. Теперь у игрока 21-й номер.

В текущем сезоне Гладкий провел за свою команду 8 матчей в УПЛ, но не забил ни одного гола.