Украина

Полузащитник Зари Желько Любенович поделился своими ожиданиями от матча с Динамо.

"Честно говоря, очень соскучился за футболом, за играми в УПЛ. После такого большого перерыва, который длился два с половиной месяца все желают как можно скорее начать чемпионат. По моему мнению, это хорошо, что первая игра именно с Динамо. Думаю, это будет зрелищный матч", — цитирует Любеновича официальный сайт УПЛ.

"Если смотреть на таблицу, можно сказать, что это битва за второе место. Но я считаю, что прежде всего нужно сыграть удачно, и этот результат поможет нам в конце чемпионата занять как минимум третью строчку и снова выйти в групповой этап Лиги Европы. Но в этой футбольной борьбе не менее важно помнить, что есть команды позади нас, и важно не дать себя обойти. Имею в виду Олимпик, Александрию".

"Игры с такими соперниками, которые борются за чемпионство страны, демонстрируют, насколько команда готова к Лиге Европы. В подобных матчах очень хорошо проявляются сильные и слабые места команд".

Матч между Динамо и Зарей состоится завтра в Запорожье.