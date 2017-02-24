Украина

Football Guru вместе с football.ua анонсируют возобновление украинского чемпионата

Незаметно подходит к концу зима, а это значит, что футбол возвращается и на наши просторы. В субботу стартует 19 тур и сразу же с поединка Заря — Динамо.

Стоит ли напоминать, что в матче первого круга луганчане неожиданно шокировали «Динамо» в Киеве? Есть ли кто забыл, то буквально перед самим финальным свистком подопечным Вернидуба удалась веерная контратака, которую точным ударом завершил Евгений Опанасенко. По окончанию игры Вернидуб выглядел настолько счастливым, что с его уст сорвались слова, что в этом сезоне Заря сможет побороться за место в Лиге чемпионов. Сказано это было на фоне уверенной игры Зари с Фенербахче, когда луганчане упустили победу на последних секундах. К слову, Вернидуб ни за что не променял бы победу над Динамо на три очка в еврокубковой игре, будь такая возможность.

"Осенью ведущую роль в Заре играл Александр Караваев, но зимой он перебрался в Фенербахче, где успел попасть в немилость Дику Адвокату. Для Зари это больше, чем потеря и отсутствие такого исполнителя может очень дорого стоить не только в этом поединке, но и вообще в борьбе за второе место с Динамо", — считает Football Guru.

На данный момент Динамо опережает в таблице Зарю на три очка. До завершения второго круга луганчанам предстоит встреча с Шахтером, что чревато потерей очков, поэтому именно этот стартовый поединок после возобновления чемпионата крайне важен для Вернидуба. В пользу Зари говорит тот факт, что Динамо на протяжении четырех лет не может победить их на выезде.

А вы как считаете, сможет Заря во второй раз в сезоне огорчить Динамо? Заходите на FootballGuru, сделайте прогноз на 19 тур и выиграйте призы!