Украина
25 февраля 2017, 10:07
Ткачук стал игроком Иртыша
Бывший игрок Зари Евгений Ткачук подписал контракт с казахстанским Иртышем.
Евгений Ткачук, Football.ua
25 февраля 2017, 10:07
До перехода в казахстанский клуб Ткачук защищал цвета Зари, где не смог проявить себя должным образом.
За луганскую команду Евгений сыграл лишь два матча, в которых сумел отличиться одним голом.
Прошлый сезон Иртыш завершил на третьей строчки чемпионата Казахстана, тем самым получив путевку в квалификацию Лиги Европы на следующий сезон.