До перехода в казахстанский клуб Ткачук защищал цвета Зари, где не смог проявить себя должным образом.

За луганскую команду Евгений сыграл лишь два матча, в которых сумел отличиться одним голом.

Прошлый сезон Иртыш завершил на третьей строчки чемпионата Казахстана, тем самым получив путевку в квалификацию Лиги Европы на следующий сезон.