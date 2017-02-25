Украина

Ткачук стал игроком Иртыша

Бывший игрок Зари Евгений Ткачук подписал контракт с казахстанским Иртышем.

Евгений Ткачук, Football.ua

До перехода в казахстанский клуб Ткачук защищал цвета Зари, где не смог проявить себя должным образом.



За луганскую команду Евгений сыграл лишь два матча, в которых сумел отличиться одним голом.



Прошлый сезон Иртыш завершил на третьей строчки чемпионата Казахстана, тем самым получив путевку в квалификацию Лиги Европы на следующий сезон.