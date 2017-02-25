Украина

Исмаили: ждем сложной игры с Ворсклой

Защитник Шахтера Исмаили рассказал о том, как команды переживает вылет из Лиги Европы, а также о подготовке к ближайшему матчу чемпионата с Ворсклой.

Исмаили, Football.ua

"Для всех нас это был досадный результат. Хотелось пройти дальше и продолжить борьбу в Лиге Европы, но не получилось. Сейчас же нужно поднимать головы, ведь уже совсем скоро матч чемпионата. Такие поражения непросто пережить. Мы сильно расстроены, ведь в Испании сумели победить, а дома упустили преимущество. Необходимо забыть о неудаче в еврокубке и сфокусироваться на Ворскле. Сейчас готовимся к очень важному поединку", — приводит слова футболиста официальный сайт Шахтера.



Матч первого круга между Шахтером и Ворсклой складывался непросто. Победу принес единственный точный удар Тайсона. Вот, что сказал защитник по этому поводу :"Мы вновь ждем сложной игры. Предстоящий матч будет вовсе не легче первого. Ворскла – одна из лучших в нашем чемпионате. Если не будем сконцентрированными, то на поле могут быть неприятные сюрпризы. Однако мы прекрасно понимаем, что собой представляет эта команда, и подготовимся к игре с ней наилучшим образом".



Исмаили пообещал, что команда будет делать все для того, что бы радовать болельщиков на стадионе.



"Атмосфера на стадионе в матче с Сельтой была просто фантастическая. Болельщики нас поддерживали с первой и до последней минуты. Даже когда мы уступали, они продолжали болеть за нас. Обещаем, что со следующего матча будем стараться еще больше, чтобы выигрывать и радовать наших поклонников".