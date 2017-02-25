Донецкий Олимпик на Арене-Львов сыграл вничью с каменской Сталью.

Этот матч стал дебютным для Леонида Кучука на должности главного тренера Стали.

Олимпик — Сталь 0:0

Олимпик: Махарадзе, Немчанинов, Иллой-Айет, Гришко, Парцвания, Богданов, Гошкодеря (Брикнер, 89), Моха, Цымбалюк, Шестаков (Федоров, 72), Матяж (Сергийчук, 78)

Сталь: Панькив, Леандро, Шабанов, Стаменкович, Пасаев, Каленчук, Карасюк, Малакян Э. (Задерака, 67), Малакян Г., Васин, Карикари (Комвалиус, 80)

Предупреждения: Цымбалюк – Васин, Шабанов