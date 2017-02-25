Украина

Видеообзор матча 19-го тура УПЛ между Зарей и Динамо (1:2).

В матче 19-го тура в гости к Заре в Запорожье пожаловало Динамо. Киевляне уступают целых 13 очков Шахтеру, так что никакой другой результат, кроме победы, их не устраивал. Но и команда Юрия Вернидуба ставит перед собой высокие турнирные задачи – Заря лишь 3 очка уступала столичному коллективу.

Заря – Динамо 1:2

Голы: Бонавентуре, 4 – Гармаш, 14, Беседин, 29

Заря: Шевченко – Опанасенко, Чечер, Форстер, Сухоцкий – Паулиньо (Липартия, 61), Чайковский (Гречишкин, 72), Харатин, Петряк – Любенович, Бонавентуре (Кулач, 28).

Динамо: Рудько – Морозюк, Пантич, Вида, Антунеш – Буяльский (Корзун, 75), Шепелев, Гармаш – Ярмоленко, Гонсалес (Цыганков, 68), Беседин.

Предупреждения: Опанасенко, Любенович — Вида

Удаление: Опанасенко, 86.