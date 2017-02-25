Украина

Главный тренер Стали Леонид Кучук прокомментировал ничью в матче 19-го тура УПЛ с Олимпиком (0:0).

"У нас есть одно очко. У Олимпика очень хорошая, организованная и мощная команда, поэтому посыпать голову пеплом не собираюсь, ведь уже есть добытое очко", — сказал тренер Стали в интервью телеканалу Футбол 1.

"В перерыве я поговорил с футболистами, ведь в первом тайме мы проигрывали много единоборств. Во втором тайме перестроились, но у нас не шли контратаки. Позиционные атаки у нас получались, но Олимпик не позволял проникнуть глубоко в оборонительные зоны", — добавил Кучук.

После 19 туров УПЛ Сталь на 9-м месте в таблице, в ее активе 15 очков.