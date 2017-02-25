Украина

Главный тренер киевлян прокомментировал волевую победу своего клуба в матче с Зарей.

"Мы начинали сезон после длительной паузы. Официальные матчи нельзя сравнивать с товарищескими, сколько бы мы их не сыграли. Чувствалось напряжение. особенно после пропущенного гола. Но мы перестроились и заслужили эту победу", — сказал Ребров на послематчевой пресс-конференции.

"Когда играешь первую игру, то есть какое-то волнение. Во втором тайме было меньше моментов, но та отдача, которая сегодня была у футболистов, меня устраивает. Они понимали важность этой игры. Как сказали игроки Зари, это битва за второе место. Я рад, что ребята это поняли и выиграли эту игру", — добавил наставник киевлян.

Матч 19-го тура УПЛ между Зарей и Динамо завершился победой гостей — 1:2.