Украина

Наставник Зари Юрий Вернидуб поделился мнением о матче против киевского Динамо (1:2).

"Хоть это была и первая игра, думаю, она была живой. Очень хорошо начали, забили со стандарта. Единственная проблема, после гола сели в свою штрафную и отдали полное преимущество динамовцам. Что им, собственно говоря, было и нужно. Они использовали его с лихвой. Забили два мяча", — цитирует Юрия Вернидуба официальный сайт Зари.

"Когда после перерыва начали выдвигаться выше и не давать им спокойно действовать, тогда и футбол был совсем другой. Мы не давали создавать им моменты. Плюс, смогли контролировать мяч, выходить правильно из обороны в атаку. Расстроен результатом. Но ничего страшного. Нужно двигаться вперед. На сегодняшний день Динамо сильнее раз такой счет", — добавил Вернидуб.

Матч 19-го тура УПЛ между Зарей и Динамо завершился победой гостей — 1:2.