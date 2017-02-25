Украина

Главный тренер Зирки Роман Монарев рассказал о готовности своей команды к весенней части сезона УПЛ.

"Я считаю, что мы очень плодотворно поработали на сборах. Запланированную работу мы выполнили в полном объеме, провели спарринги как со средними по силе командами, так и с сильными коллективами. В общем, самоотдачей, отношением и желанием ребят я очень доволен. Мы с оптимизмом смотрим на начало сезона, к которому готовы в полной мере.", -заявил Монарев.

Также тренер Зирки поделился мнением о Днепре, который завтра станет соперником команды из Кропивницкого в 19 туре украинской Премьер-лиги.

"В Днепре, в основном, играют молодые исполнители. Их дополняют два-три опытных футболиста. В общем, игроки Днепра очень перспективными и они могут вырасти в хороших мастеров. Я был в Турции и имел возможность посетить тренировки, а также один товарищеский матч днепрян на собрании. Выводы для себя я сделал. У нас есть план на игру, однако раскрывать карты мне не хотелось бы. Мы будем отталкиваться от своих сильных сторон и пытаться использовать слабые места соперника. Итак, сделать все, чтобы в воскресенье победить", — добавил наставник Зирки.