Украина

Капитан киевского Динамо Андрей Ярмоленко дал свой комментарий после матча с Зарей (2:1).

"Конечно, было тяжеловато, но, думаю, игра болельщикам должна была понравиться, поскольку моментов сегодня было создано много", — цитирует футболиста официальный сайт Динамо.



"Что касается пропущенного мяча, то здесь есть и моя вина, поскольку во время стандарта я должен был вернуться и занять ту позицию, где находился Чечер. К сожалению, в этом чемпионате у нас сложилась определенная тенденция быстро пропускать, после чего приходится отыгрываться".

"Суховецкий? Хороший защитник, было нелегко, но я не зацикливался на противостоянии именно с ним – у нас была задача победить в этом матче".



"Как бы оценил дебют Пантича и Шепелева? Конечно, Алексу еще нужно время, поскольку присутствует и языковой барьер, но видно, что это хороший защитник, и дай Бог, чтобы он только прогрессировал у нас. Что касается Шепелева, то это молодой футболист, который не должен останавливаться в своем развитии. Видно, что есть и мышление, и с мячом хорошо работает, но самое главное не останавливаться на том, чего он сейчас достиг".