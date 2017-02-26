Закончив тренерские курсы и получив лицензию международного образца, старший тренер Черноморца Александр Бабич стал главным.
Александр Бабич (слева) к походу готов, ФК Черноморец
26 февраля 2017, 12:50
Наставник одесского Черноморца пошел на повышение: закончив обучение по программе PRO и получив соответствующий диплом УЕФА, возглавляющий команду с 2014 года Александр Бабич назначен главным тренером Моряков.
По сложившейся в клубе традиции Бабичу были вручены именная тельняшка и капитанская фуражка. Кроме того, чтобы весенний "поход" был удачен, наставник выпил кружку морской воды.
Кроме изменения в статусе тренера команды, на общем собрании был избран капитан Черноморца — им стал Сергей Люлька.
Генеральный директор клуба Сергей Керницкий озвучил задачу, стоящую перед Александром Бабичем и его подопечными — место в первой шестерке по итогам первого этапа чемпионата.