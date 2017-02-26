Стали известны стартовые составы Черноморца и Карпат, который через 30 минут сыграют между собой в рамках 19-го тура УПЛ.
FCKARPATY.LVIV.UA
26 февраля 2017, 13:30
Стартовые составы команд:
Черноморец: Каневцев, Люлька, Хочолава, Мартыненко, Каплиенко, Кабаев, Смирнов, Ковалец, Андриевский, Коркишко, Элиас
Запаасные: Безрук, Азацкий, Мусолитин, Аблитаров, Барилко, Карноза, Третьяков,
Карпаты: Боровик, Мирошниченко, Нестеров, Дитятьев, Матвиенко, Филимонов, Завийский, Клец, Худобяк, Ксенз, Гуцуляк
За онлайн-трансляцией поединка можно следить здесь.