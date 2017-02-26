Стартовые составы команд:

Черноморец: Каневцев, Люлька, Хочолава, Мартыненко, Каплиенко, Кабаев, Смирнов, Ковалец, Андриевский, Коркишко, Элиас

Запаасные: Безрук, Азацкий, Мусолитин, Аблитаров, Барилко,  Карноза, Третьяков,

Карпаты: Боровик, Мирошниченко, Нестеров, Дитятьев, Матвиенко, Филимонов, Завийский, Клец, Худобяк, Ксенз, Гуцуляк

За онлайн-трансляцией поединка можно следить здесь.