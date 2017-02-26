Подопечные Александра Бабича в родных стенах минимально обыграли Карпаты благодаря голу Евгения Смирнова (1:0).
football.ua
26 февраля 2017, 15:58
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Черноморец — Карпаты 1:0
Гол: Смирнов, 72
Черноморец: Каневцев, Люлька, Хочолава, Мартыненко, Каплиенко, Кабаев (Третьяков, 81), Смирнов, Ковалец, Андриевский, Коркишко (Мусолитин, 71), Элиас (Барилко, 71)
Карпаты: Боровик, Мирошниченко, Нестеров, Дитятьев, Матвиенко, Филимонов, Завийский (Чачуа, 77), Клец, Худобяк, Ксенз, Гуцуляк (Грисьо, 77)
Предупреждения: Коркишко, Каплиенко — Филимонов, Мирошниченко, Нестеров, Клец