Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.

Черноморец — Карпаты 1:0
Гол: Смирнов, 72

Черноморец: Каневцев, Люлька, Хочолава, Мартыненко, Каплиенко, Кабаев (Третьяков, 81), Смирнов, Ковалец, Андриевский, Коркишко (Мусолитин, 71), Элиас (Барилко, 71)

Карпаты: Боровик, Мирошниченко, Нестеров, Дитятьев, Матвиенко, Филимонов, Завийский (Чачуа, 77), Клец, Худобяк, Ксенз, Гуцуляк (Грисьо, 77)

Предупреждения: Коркишко, Каплиенко — Филимонов, Мирошниченко, Нестеров, Клец