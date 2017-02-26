Шахтер: Пятов – Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Фред – Бернард, Марлос, Коваленко – Бланко-Лещук.

Запасные: Шевченко, Бутко, Кривцов, Малышев, Тайсон, Зубков, Феррейра.

Ворскла: Шуст — Пердута, Даллку, Чеснаков, Ребенок —Ткачук, Кравченко — Одарюк, Шарпар, Мякушко — Хлебас.

Запасные: Сарнавский, Кунев, Остапенко, Сапай, Шаповал, Сакив, Заричнюк.