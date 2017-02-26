Стали известны стартовые составы команд на матч 19-го тура чемпионата Украины между Шахтером и Ворсклой.
ТАРАС СТЕПАНЕНКО, ФК ШАХТЕР
26 февраля 2017, 16:36
Шахтер: Пятов – Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Фред – Бернард, Марлос, Коваленко – Бланко-Лещук.
Запасные: Шевченко, Бутко, Кривцов, Малышев, Тайсон, Зубков, Феррейра.
Ворскла: Шуст — Пердута, Даллку, Чеснаков, Ребенок —Ткачук, Кравченко — Одарюк, Шарпар, Мякушко — Хлебас.
Запасные: Сарнавский, Кунев, Остапенко, Сапай, Шаповал, Сакив, Заричнюк.