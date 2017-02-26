Украина

Главный тренер одесского Черноморца Александр Бабич поделился своими эмоциями после матча с Карпатами (1:0).

Сегодня Моряки в родных стенах минимально одолели Карпаты — 1:0.

"Что касается игры, сложно сказать, да, результат есть, но я остался недоволен тем, как мы во втором тайме отрабатывали в обороне. Остался доволен настроем, остался доволен функциональным состоянием нашей команды, но те ошибки, которые были возле наших ворот", — цитирует Бабича официальный сайт одесской команды.

"Считаю, что надо постепенно их убирать, потому что таких проблем у нас осенью не было, когда в нашей штрафной три раза пробивают с одной и той же точки. Хочется опять же выделить вратарей — и Каневцев, и Боровик сегодня — игроки матча. Столько моментов повытаскивали! Считаю, что где-то нам повезло, но в целом везение надо заслужить".

"Игра Элиаса? Я не хочу оценивать кого-то отдельно, я оцениваю всю команду, Элиаса в том числе и игроков, которые вышли на замену. Никто не выпадал. Могу сказать, что новичкам надо время для адаптации, но, тем не менее, на сборах я наблюдал положительные моменты в игре Элиаса, сегодня я их тоже видел у него. Он может сохранить мяч, агрессивен. Хочется, чтобы он работал в штрафной площадке, потому что в тех моментах, когда мяч летал перед вратарем соперника, там как раз должен быть первый нападающий, это должен был быть Элиас".

"Если бы качество поля было получше, то и футбол был бы более комбинационный. Мы понимаем, что зима, весеннее поле… Всю зиму мы работали на хороших полях в Турции и хотелось бы на таких же полях играть. Тем не менее это поле оказалось для нас фартовым. Домашнее поле — какое бы они ни было, оно — наше, и я очень рад, что на этом поле ребята добиваются результата".

"Мы хотим, мечтаем и верим, что у нас получится попасть в первую шестерку. Так далеко не хочется забегать, до окончательного распределения еще три тура. Очень сложные матчи предстоят. Поэтому хочется идти от игры к игре, но ребята верят и мечтают попасть в первую шестерку. А уже дальше, как говорится, аппетит приходит во время еды. Посмотрим, насколько это нам удастся".

На данный момент Черноморец с 26-ю баллами располагается на 6-м месте в турнирной таблице УПЛ.