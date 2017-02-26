Украина

Наставник Карпат Олег Дулуб дал свой комментарий после матча с Черноморцем (1:2).

Сегодня Карпаты на выезде минимально уступили Черноморцу со счетом 0:1.

"Игра была как весь весенний футбол — сплошная борьба и стандарты, в этом больше преуспели футболисты Черноморца. Нам немножко не хватило везения. Имели три момента, надо было хотя бы один из них выжать. По боевитости, по самоотдаче никаких претензий к игрокам нет", — сказал Дулуб на послематчевой пресс-конференции.

"Почему было так мало моментов с нашей стороны до 50-й минуты? Вы знаете, сложно объяснить, потому что, когда движение начинается только с 50-й минуты, то, я думаю, это в большей степени связано с боязнью проиграть первый матч".

"И, наверное, качество поля. На таком поле можно было только удлинять игру. В принципе за счет этого мы и создавали моменты. Мы удлинили передачи, начали выходить через фланги, имели моменты в концовке".