Украина

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека поделился своими эмоциями после матча с Ворсклой (2:1).

Сегодня Горняки в Харькове минимально одолели полтавскую Восрклу — 2:1. Победный гол уже на 90-й минуте встречи забил форвард команды Факундо Феррейра.

"Это была сложная и заслуженная победа. После первого тайма мы проигрывали, не завершив огромное количество моментов. Команда устала после предыдущего матча, но добилась положительного результата и снова поверила в себя", — цитирует Фонсека официальный сайт оранжево-черных.

"Сегодня соперник очень хорошо оборонялся. Мы создали много голевых шансов, но долгое время не могли их реализовать. Сделали это уже в концовке – видимо, поверили в себя, нашли силы, чтобы завершить поединок победой. После нечестного вылета из Лиги Европы, который случился совсем недавно, футболисты, на мой взгляд, показали характер. Они продемонстрировали, чего реально стоят".

"Практически во всех матчах в последнее время я замечаю, что нет ни одного идеального поля. Понятно, что газон здесь далеко не в оптимальном состоянии, но другого выхода у нас нет. По такой погоде поле в принципе не может быть лучше. Да, это немного усложняет нашу игру, но мы должны принять данный факт. Ничего не поделаешь – это будет лишь очередной сложностью, которую нужно преодолеть. Повторюсь, по тем поединкам, что я смотрел, заметно: газоны в других городах также не отличаются высоким качеством. Будем привыкать. Сейчас нам следует просто молиться, чтобы скорее пришла хорошая погода, – думаю, тогда поля буквально зацветут".

"Отличается ли поддержка в Харькове и Львове? Поддержка была всегда, в том числе во Львове. Однако здесь намного больше наших болельщиков, поэтому она ощущается чуть сильнее. Для нас важно видеть людей, которые заполняют стадион и поддерживают нас до самого конца. Мы очень благодарны им за это".