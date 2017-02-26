Украина

Главный тренер Ворсклы Василий Сачко поделился своими эмоциями после матча с Шахтером (1:2).

Сегодня Ворскла на выезде уступила Шахтеру — 1:2. Решающий гол был забил на 90-й минуте матча.

"Так получается, что уже третий год подряд мы возобновляем чемпионат матчем с Шахтером. Горняки в очередной раз нас проэкзаменовали. Конечно, обидно пропускать на последних минутах. Однако стоит отдать должное сопернику, который заслужил эту победу. Сегодня были разные скорости. Выдержать такой натиск на протяжении 90 минут нам было очень сложно. Если в первом тайме мы еще как-то справлялись, то после перерыва в конце концов не выдержали. Поздравляем Шахтер с победой", — сказал Сачко на послематчевой пресс-конференции.

"Кого бы выделил из новичков? Я бы не стал говорить отдельно о ком-то. Отметил бы команду в целом. Мы прекрасно понимали, что играем с классным сильным соперником. Поэтому на первом месте у нас была дисциплина и самоотдача. Мы искали свой шанс на контратаках, сумели в итоге забить. Во втором тайме у нас меньше получалось, поскольку не хватило силенок и глубины запаса. В то же время те замены, что произвел Шахтер, позволили ему, наоборот, добавить в темпе. У Ворсклы же такой возможности нет".

"В перерыве мы просили ребят не обращать внимания на счет. Но соперник заставил нас отойти назад. Шахтер и в первом тайме мощно играл, а во втором еще больше прибавил. Мы понимали, что после обидно проигранного поединка в Лиге Европы попадем под серьезный пресс, поскольку Горнякам необходимо было реабилитироваться перед болельщиками. Для них эта победа была важнее. Установки прижиматься к своим ворота не было, но нас стали покидать силы, и мы перестали выдерживать заданный соперником темп. Футболисты Шахтера лучше готовы к таким скоростям, да и сами игроки помастеровитее будут".