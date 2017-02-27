Украина

Football.ua представляет свою сборную из лучших игроков 19-го тура чемпионата Украины.

Богдан Шуст (Ворскла)

В отчетном туре среди всех вратарей больше всего работы было именно у голкипера Ворсклы. И Шуст столько раз спасал свою команду, что хватило бы и на несколько поединков. В итоге, Шахтер забил победный гол лишь на последних секундах, и достаточно обидным образом для Богдана. Однако этот матч он провел в любом случае на высочайшем уровне.

Владимир Адамюк (Днепр)

Звезда владела преимуществом и давила по всем фронтам часто пользуясь своим преимуществом в антропометрии. Единственная позиция, где "продавить" не удалось — правый защитник роль которого в Днепре выполнял Адамюк. Понятно, что при таких расклада особо феерить в атаке у Владимира возможности не было, но свою работу он выполнил на отлично.

Евгений Мартыненко – Давид Хочолава (Черноморец)

Пара центрбеков Черноморца по праву считается одной из самых сильных и стабильных в чемпионате. На этот раз защитники не дали развернуться даже лицом к воротам Гуцуляку, и в целом очень надежно сыграли против не самых последних футболистов группы атаки нашего чемпионата. Карпаты не смогли не только забить в Одессе, но и практически ничего не создали. Черноморец сыграл девятый (!) матч на ноль в нынешнем чемпионате, и заслугу центрбеков в этом сложно переоценить.

Андрей Цуриков и Артем Черний (оба — Александрия)

Особенно в первом тайме Александрия была наиболее опасна как раз своими флангами. Цуриков и Черний слева просто разрывали оппонентов. В итоге последний отдал две голевых передачи.

Денис Гармаш (Динамо)

В последние годы полузащитник скорее деградировал, как футболист. Яркое тому подтверждение – решение Андрея Шевченко не вызывать Дениса на важные поединки в прошлом году. Да и вспомнить, когда Гармаш в последний раз оказывался в сборной тура, или выдавал просто яркий матч против сильного соперника, сложно. Но против Зари хавбек сыграл действительно на высочайшем уровне: и забил, и постоянно обострял игру своей команды в атаке, и много работал на оборону.

Андрей Богданов (Олимпик)

Прекрасный матч полузащитник дончан. Даже сложно поверить, что в первом же матче года он уже демонстрирует настолько качественную игру. Как будето и не провел изнурительные сборы — успевал везде и практически каждая атака начиналась через него.

Андрей Ярмоленко (Динамо)

Андрея кажется не огорчило, что время идет, а он все так же продолжает играть на полях постоянно регрессирующего чемпионата Украины. Ярмоленко был очень опасен, постоянно старался обострить игру и это ему регулярно удавалось. Поучаствовал в двух голевых атаках. В первом случае отдал на Буяльского, который ассистировал Ярмоленко, а потом и сам прострелил на Беседина.

Артем Беседин (Динамо)

Благодаря дисквалификации Мораеса и переводе в дубль Гладкого, у Беседина и Яремчука есть возможность разделить игровое время между собой, претендуя на роль наконечника. В первом второй части сезона Сергей Ребров отдал предпочтение Беседину, которому доверил место в старте и вряд ли пожалел об этом. Артем забил решающий гол в матче, и в целом выглядел очень органично, здорово играя как спиной к чужим воротам, так и лицом к ним – благо, скорости Артему хватает, несмотря на внушительные габариты.

Станислав Кулиш (Александрия)

Каре в одном матче – это уже практически невероятное событие и достижение для любого футболиста в нашем чемпионате, если он – не игрок одного из двух грандов. Поэтому вполне закономерно в сборную тура попадает нападающий Александрии. Который, к слову, не считался основным в первой части сезона, и получил шанс проявить себя благодаря уходу Яремчука и дисквалификации Пономаря. Теперь у Владимира Шарана практически нет шансов проигнорировать Кулиша и в следующем туре.