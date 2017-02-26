Украина

Форвард Шахтера Факундо Феррейра дал свой комментарий после матча с Ворсклой (2:1).

Сегодня Горняки в Харькове не без труда одолели Ворсклу — 2:1. Именно Факундо Феррейра на 90-й минуте матча забил победный гол.

"Очень рады победе. Ворскла – сильная команда, и каждая встреча с ней получается сложной. Я готовился к матчу и надеялся на то, что выйду на поле", — цитирует Феррейру официальный сайт Горняков.

"При счете 1:1 очень хотелось войти в игру и помочь изменить результат в нашу пользу. Для меня важно, что тренер доверил такую возможность".

"Было тяжело так долго не выходить на поле из-за повреждения. Счастлив вернуться и помочь Шахтеру. Благодарю партнеров, которые многое сделали для этого результата: мяч буквально прилетел ко мне, а я направил его в ворота".