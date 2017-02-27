Украина

Капитан Карпат Игорь Худобяк поделился своими эмоциями после матча с Черноморцем (0:1).

Вчера Карпаты на выезде уступили Черноморцу со счетом 0:1 в рамках 19-го тура УПЛ.

"Позволили одесситам создать много моментов у собственных ворот. Начало матча, мягко говоря, не удался. Позже выровняли игру, а во втором тайме еще больше добавили", — цитирует Худобяка официальный сайт Львов.

"Где-то не повезло забить. Закономерным результатом была бы ничья. Чего не хватило? Элементарного везения и нескольких сантиметров, чтобы мяч таки пересек линию ворот".

"Футбола как такового было мало. Качество поля не позволило командам на полную показать свои возможности, старались играть проще, с длинными передачами. Следующие две игры во Львове при родных болельщиках. Будем стараться выкладываться на максимум, чтобы наконец порадовать наших фанов".