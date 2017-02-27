Украина

Полузащитник донецкого Шахтера Тайсон дал своей комментарий по итогам матча с Ворсклой (2:1).

Вчера Горняки в рамках 19-го тура УПЛ добились волевой победы над Ворсклой — 2:1.

"Всегда ждем сложных матчей. В поединке с Ворсклой на нас повлиял гол, пропущенный в первом тайме. К сожалению, и поле было не в самом лучшем состоянии, что осложняло выполнение задачи, ведь мы любим играть в быстрый пас, контролировать мяч", — цитирует Тайсона официальный сайт Горняков.

"Тем не менее мы до конца верили в победу, и сегодня Шахтер можно поздравить: наша команда не сдалась и добилась хорошего результата. Я доволен. Сейчас нам нужно хорошо отдохнуть, чтобы вернуться к работе, исправить ошибки".

"В следующее воскресенье нас ждет непростая встреча с Волынью, мы будем серьезно к ней готовиться. Теперь должны сфокусироваться на чемпионате Украины, поскольку очень хотим завоевать первое место".