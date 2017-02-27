Полузащитник Черноморца Евгений Смирнов уверен, что его команда победила заслуженно.
ЕВГЕНИЙ СМИРНОВ, CHERNOMORETS.ODESSA.UA
27 февраля 2017, 10:47
Черноморец начал весеннююю часть чемпионата Украины с минимальной победы над Карпатами, которую Морякам принес единственный мяч, забитый Евгением Смирновым.
"Своей игрой мы доказали, что хорошо поработали на сборе, — поделился впечатлениями о поединке полузащитник Черноморца. — Мы полностью переиграли Карпаты и уже в дебюте создали три или четыре момента, реализовав которые, могли бы спокойно доигрывать до финального свистка".
"Понадобилось некоторое время для того, чтобы почувствовать газон. Но, думаю, весной большинство полей пребывают в подобном состоянии, поэтому нужно просто побыстрее к этому привыкнуть".