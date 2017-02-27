Украина

Полузащитник Черноморца Евгений Смирнов уверен, что его команда победила заслуженно.

Черноморец начал весеннююю часть чемпионата Украины с минимальной победы над Карпатами, которую Морякам принес единственный мяч, забитый Евгением Смирновым.

"Своей игрой мы доказали, что хорошо поработали на сборе, — поделился впечатлениями о поединке полузащитник Черноморца. — Мы полностью переиграли Карпаты и уже в дебюте создали три или четыре момента, реализовав которые, могли бы спокойно доигрывать до финального свистка".

"Понадобилось некоторое время для того, чтобы почувствовать газон. Но, думаю, весной большинство полей пребывают в подобном состоянии, поэтому нужно просто побыстрее к этому привыкнуть".