Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко поделился мнением о победе Горняков над Ворсклой (2:1).
Виктор Коваленко, shakhtar.com
27 февраля 2017, 11:52
Мяч Факундо Феррейры в концовке поединка позволил Шахтеру праздновать волевую победу над Ворсклой — 2:1.
Хавбек Шахтера Виктор Коваленко прокомментировал последние матчи Горняков.
"Две последние игры у нас так получились – первую проиграли, а вторую еле-еле вытащили. Ворскла — хорошая команда, хоть они и потеряли сильных игроков. Мы должны были выиграть после поражения от Сельты и реабилитироваться перед болельщиками. Получилась очень тяжелая игра", — заявил Коваленко в интервью ПроФутбол.
В текущем сезоне Коваленко провел 25 матчей в составе Горняков и забил 8 мячей.