Украина

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко поделился мнением о победе Горняков над Ворсклой (2:1).

Мяч Факундо Феррейры в концовке поединка позволил Шахтеру праздновать волевую победу над Ворсклой — 2:1.

Хавбек Шахтера Виктор Коваленко прокомментировал последние матчи Горняков.

"Две последние игры у нас так получились – первую проиграли, а вторую еле-еле вытащили. Ворскла — хорошая команда, хоть они и потеряли сильных игроков. Мы должны были выиграть после поражения от Сельты и реабилитироваться перед болельщиками. Получилась очень тяжелая игра", — заявил Коваленко в интервью ПроФутбол.

В текущем сезоне Коваленко провел 25 матчей в составе Горняков и забил 8 мячей.