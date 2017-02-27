Украина

Нападающий Карабюкспора Евгений Селезнев поведал о своих переживаниях относительно будущего его бывшего клуба — Днепра, а также выразил уверенность в том, что он рано или поздно получит вызов в сборную Украины.

Перед стартом сезона, а также в самом его начале Днепр покинули ряд основных футболистов и главный тренер Мирон Маркевич. Случилось это из-за огромных долгов клуба.

Впоследствии дела команды из Днепра только ухудшаются. Уже дважды к клубу применялись санкции со стороны ФИФА в виде лишения очков. Также сейчас над клубом нависла угроза перевода в Первую лигу.

"Думаете я не переживаю за Днепр? Очень сильно переживаю. Это не чужой для меня клуб. Я хотел и хочу там заканчивать карьеру", — сказал Селезнев.

"Но есть вещи, которые от тебя не зависят. Мне осталось забить за Днепр около десятка голов, и я бы вошел в историю. А она пишется победителями. Какая бы она не была. Я все равно побью рекорд".

Также Селезнев не оставил без внимания национальную сборную Украины, за которую он провел 52 матча и забил 11 голов.

"Меня не вызывали на два последних сбора в национальную команду, говорили, что я сбитый летчик. Я вернусь еще в сборную, я даже не сомневаюсь в этом".