Украина

Форвард Ворсклы Дмитрий Хлебас прокомментировал игру с Шахтером.

Мяч Факундо Феррейры в концовке поединка позволил Шахтеру праздновать волевую победу над Ворсклой — 2:1.

Нападающий Ворсклы Дмитрий Хлебас сказал, что матчи с Горняками не требуют дополнительной мотивации.

"Я не настраиваюсь по-особенному на Шахтер. В матчах с ними всегда есть мотивация и внутреннее переживание. Настрой всегда будет чуть-чуть выше, чем на другие игры", — заявил Хлебас в программе ПроФутбол.

Дмитрий Хлебас играет за Ворсклу на правах аренды, а пренадлежит Динамо. В текущем сезоне УПЛ он сыграл 16 матчей и забил 5 мячей.