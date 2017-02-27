Форвард Ворсклы Дмитрий Хлебас прокомментировал игру с Шахтером.
Дмитрий Хлебас (в центре), vorskla.com.ua
27 февраля 2017, 12:20
Мяч Факундо Феррейры в концовке поединка позволил Шахтеру праздновать волевую победу над Ворсклой — 2:1.
Нападающий Ворсклы Дмитрий Хлебас сказал, что матчи с Горняками не требуют дополнительной мотивации.
"Я не настраиваюсь по-особенному на Шахтер. В матчах с ними всегда есть мотивация и внутреннее переживание. Настрой всегда будет чуть-чуть выше, чем на другие игры", — заявил Хлебас в программе ПроФутбол.
Дмитрий Хлебас играет за Ворсклу на правах аренды, а пренадлежит Динамо. В текущем сезоне УПЛ он сыграл 16 матчей и забил 5 мячей.