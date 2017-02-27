Украина

Полузащитник Олег Голодюк прокомментировал свое возвращение в Карпаты.

Сегодня стало известно о том, что полузащитник Олег Голодюк подписал контракт с Карпатами на полтора года.

"Все познается в сравнении. До конца было чувство, вера в то, что я вернусь. Именно поэтому не спешил ни с кем заключать контракт. Надеялся, что удастся еще поиграть дома. Очень рад, что именно так и получилось. Жаль, что потерял много времени. Хотелось бы пройти предсезонную подготовку вместе с командой. Но ничего страшного в этом не вижу, буду набирать форму уже по ходу сезона", — заявил Голодюк.

"Сначала тренировался с персональным тренером, потом ездил в расположение одной команды, называть ее не буду, уже нет смысла. Как только появилась возможность снова играть в зелено-белой футболке — все бросил и сразу отправился во Львов. А приехав, было такое ощущение, будто никогда и не покидал этот клуб. Все родное, знакомые лица, так что в вопросе адаптации никаких проблем нет".

"Следил за игрой Карпат в Одессе. Скажу одно — это весенний футбол, поэтому пока немного тяжеловато. Думаю, что с каждым матчем команда будет прибавлять и прогрессировать, радовать своих болельщиков".

"Как таковой, плодотворной беседы с тренером еще не было, только в тренировочном процессе. С первого дня начал понимать требования, которые ставит Олег Дулуб. В этом плане не должно возникнуть проблем. Главное, как можно быстрее набрать форму и скорее дебютировать за команду".

"Я игрок средней линии поля. Знаю, что на эту позицию большая конкуренция — прибавила молодежь, взяли новых футболистов. Если в тренировочном процессе буду доказывать, что достоин выходить со старта, то шанс обязательно появится. Когда смогу вернуться на поле? Уже готов играть. Повторюсь, что жаль потерянного времени. Но с помощью тренерского штаба и самих футболистов наберу нужные кондиции как можно быстрее".

Первую половину текущего сезона 29-летний Голодюк провел в составе Ворсклы.