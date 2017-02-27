В тренировочном матче Черноморец оказался сильнее соседей по городу — Жемчужины.
ФК Черноморец
27 февраля 2017, 21:28
Сегодня Черноморец провел тренировочный матч против Жемчужины, чтобы дать возможность сыграть тем футболистам, которые не получили достаточно игровой практики в игре с Карпатами.
Черноморец – Жемчужина 1:0
Гол: Карноза, 72.
Черноморец: Безрук (Смородин, 46) — Азацкий, Аблитаров, Петько, Норенков (Мурашов, 46) — Данченко, Карноза, Третьяков (Машнин, 64), Татарков — Хобленко (Гадрани, 83), Барилко (Сильвио, 46).