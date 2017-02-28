Украина

Клубы, которые делегируют футболистов в сборную Украины, готовы перенести свои поединки.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выразил желание, чтобы ведущие клубы страны провели свои поединки 22 тура на день раньше - в пятницу 17 марта, чтобы уже на следующий день игроки сборной смогли присоединиться к национальной команде.

Как сообщил источник в ФК Шахтер, клуб готов пойти навстречу пожеланию тренера сборной. Аналогичное решение готовы принять и Динамо с Днепром, представители которых также входят в состав кандидатов в национальную команду.

24 марта сборная Украины проведет в Хорватии поединок 5 тура в отборочном турнире ЧМ-2018 против хозяев, которые занимают первое место в группе I и на 2 очка опережает нашу команду.