Украина
28 февраля 2017, 16:09
Жуниор Мораес продолжит карьеру в Китае
Нападающий киевского Динамо Жуниор Мораес переходит в Тяньцзинь Цюаньцзянь.
Жуниор Мораес, Getty Images
28 февраля 2017, 16:09
За китайскую команду 29-летний бразилец будет выступать до конца нынешнего сезона на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт киевлян.
Отметим, что в прошлом сезоне Тяньцзинь Цюаньцзянь стал победителем Первой лиги чемпионата Китая и новый сезон начнет в Суперлиге.
В этом сезоне за Динамо Мораес сыграл 24 матча, в которых отметился 13 забитыми мячами и 2 ассистами.
Ранее сообщалось об интересе Тяньцзинь Цюаньцзянь к Уэйну Руни, Диего Косте и Николе Калиничу.