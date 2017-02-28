За китайскую команду 29-летний бразилец будет выступать до конца нынешнего сезона на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт киевлян.

Отметим, что в прошлом сезоне Тяньцзинь Цюаньцзянь стал победителем Первой лиги чемпионата Китая и новый сезон начнет в Суперлиге.

В этом сезоне за Динамо Мораес сыграл 24 матча, в которых отметился 13 забитыми мячами и 2 ассистами.

Ранее сообщалось об интересе Тяньцзинь Цюаньцзянь к Уэйну Руни, Диего Косте и Николе Калиничу.
 