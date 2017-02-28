Украина

Рабочая группа Европейского футбольного союза проверяет готовность рабочих зон столичных стадионов.

УЕФА продолжает следить за готовностью киевских стадионов к проведению финалов Лиги чемпионов сезона-2017/2018. В конце минувшего года комиссия Европейского футбольного союза осуществила общий мониторинг арен, которые примут мужской и женский финалы главного клубного турнира Старого Света — НСК Олимпийский и Динамо имени Валерия Лобановского.

Нынешний визит рабочей группы посвящен изучению рабочих зон стадионов, предназначенных для представителей СМИ, и условий организации телетрансляций.

В конце марта состоится третий визит, который будет посвящен изучению инфраструктуры Киева и определению мест проведения специальных мероприятий, направленных на популяризацию турниров — "Фестивалей чемпионов".