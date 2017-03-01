Украина

Нападающий Бетиса Роман Зозуля может перейти в клуб из чемпионата, сезон в котором еще не начался.

Роман Зозуля начинал нынешний сезон в Днепре, но летом перешел в Бетис. После половины сезона в клубе из Севильи Роман принял решение отправиться в аренду в Райо Вальекано. Однако болельщики Райо считают Зозулю неофашистом (из-за поддержки украинской армии, фотографий с портретом Степана Бандеры, автоматом Калашникова и т.д.). Они воспротивились этому трансферу и Райо пришлось отказаться от игрока.

В результате Зозуля не мог быть заявлен за новую команду, так как уже был заявлен за 3 клуба, а большее количество противоречит правилам ФИФА.

Одно время рассматривался вариант с возвращением в Днепр, однако днепряне не могут подписывать новых игроков из-за значительных задолженностей по зарплате.

Marca сообщает, что ФИФА разрешила Роману заключить контракт с 4-м клубом в сезоне. Но при этом клуб должен быть из чемпионата, в котором еще не начался новый сезон.

Таким критериям соответствуют, к примеру, MLS (объединенный чемпионат США и Канады) и китайская Суперлига.

Стоит отметить, что вчера китайский Тяньцзинь Сунцзян арендовал форварда Динамо Жуниора Мораеса.