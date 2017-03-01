Украина

Как стало известно Football.ua, нападающий Динамо Александр Гладкий близок к возвращению в Карпаты.

Александр Гладкий перед началом нынешнего сезона на правах свободного агента перешел в Динамо. До этого он защищал цвета Шахтера.

Однако нападающему так и не удалось забить за новую команду ни одного гола.

По нашим данным, Гладкий уже попрощался с Динамо. Наиболее вероятным местом продолжения карьеры нападающего являются Карпаты.

Во львовской команде Александр заменит Густаво Бланко-Лещука, который зимой перешел в Шахтер.