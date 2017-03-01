Защитник Александр Чижов продолжит свою карьеру в Ворскле.
Александр Чижов, фото фк ворскла
01 марта 2017, 13:39
Чижов начинал свою карьеру в Ворскле. Благодаря своей игре в полтавском клубе он получил приглашение от Шахтера, где провел 6 лет карьеры. За это время он также защищал цвета Ильичевца и Севастополя.
Первую часть сезона Александр провел в Окжетпесе из Казахстана.
Официальный сайт Ворсклы сообщил, что Александр заключил контракт с полтавчанами на 1 год. В договоре прописана опция продления еще на год.
Защитник будет выступать за Ворсклу под номером 33.