Украина

Футболисты приобрели медицинское оборудование на сумму 200 тысяч гривен для Харьковской областной детской клинической больницы № 1.

С просьбой о помощи к команде обратился коллектив лечебного учреждения. При поддержке Горняков были приобретены спектрофотометр "Солар", расходные материалы для проведения процедуры плазмафереза, а также более 50 детских кроватей.



"Уже в четвертый раз мы получаем помощь от футболистов Шахтера. Благодарны им за то, что откликнулись на просьбу приобрести необходимое оборудование. Такой большой больнице, как наша, очень важно иметь современный спектрофотометр, позволяющий быстро и качественно проводить биохимический анализ крови. От всего коллектива выражаем Горнякам огромную благодарность и желаем новых побед!", — заявила заместитель главного врача по лечебной работе Татьяна Халтурина



В один из следующих визитов в Харьков Шахтер вновь посетит находящихся на лечении детей.