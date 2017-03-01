Украина

Львовяне недовольны тем, что КДК ФФУ решил перенести их матч 17-го тура против Олимпика.

Матч 17-го тура чемпионата Украины между Олимпиком и Карпатами должен был состояться 4 декабря. Однако состояние газона в Сумах сделало это невозможным.

КДК ФФУ принял решение перенести поединок на весну, хотя был возможен также вариант присуждения Олимпику технического поражения.

Сегодня Карпаты через твиттер-аккаунт клуба сообщили о том, что подали апелляцию на решение КДК.

На данный момент Карпаты занимают последнее, 12-е место в Премьер-лиге.