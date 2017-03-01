Украина

Главный тренер киевского Динамо Сергей Ребров признан лучшим тренером Украины по итогам минувшего тура.

В рамках 19-го тура украинской Премьер-лиги Динамо под руководством Реброва на выезде добилось волевой победы над луганской Зарей — 2:1.

Отметим, что именно Заря является главным конкурентом бело-голубых в борьбе за второе место.

Всеукраинское объединение футбольных тренеров провело анализ и назвало наставником тура именно тренера Динамо Сергея Реброва.

Ребров получил от жюри по 5 баллов за номинальный результат команды, трудности в управлении подопечными, мастерство в работе с кадрами и тренерское умение и в итоге стал лучшим Тренером тура.