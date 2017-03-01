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Главный тренер Динамо Сергей Ребров прокомментировал переход нападающего Жуниора Мораеса в китайский Тяньцзинь Цюаньцзянь.

За китайскую команду 29-летний бразилец будет выступать до конца нынешнего сезона на правах аренды. Тренер Динамо Сергей Ребров прокомментировал переезд бразильца в Поднебесную.

"Мораес уходит пока в аренду, и мы надеемся, что этот игрок вернется. Посмотрим, что будет дальше, но сейчас он пропускает полчемпионата из-за дисквалификации, а ему, конечно же, нужна игровая практика", - цитирует Реброва официальный сайт Динамо.

"Такие предложения, как из Китая, выгодны и для клуба, и для игрока. Мы его приняли, потому что сейчас на эту позицию у нас есть хорошая конкуренция. Мораес – хороший, качественный футболист, всегда был профессионалом и все делал для команды. Мы благодарны ему за то время, которое он здесь провел"

Отметим, что в прошлом сезоне Тяньцзинь Сунцзян стал победителем Первой лиги чемпионата Китая и новый сезон начнет в Суперлиге.

Главным тренером китайского клуба является бывший итальянский футболист Фабио Каннаваро. Конкурентом Мораеса на позиции нападающего будет Алешандре Пато, которого клуб приобрел этой зимой.